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Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

25.11.2021 23:03
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya)Fenerbahçe Beko: Shayok 18, de Colo 14, Henry 10, Vesely 13, Booker 6, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 6, Guduric 9, Polonara 8, Ahmet DüverioğluAnadolu Efes: Beaubois...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Shayok 18, de Colo 14, Henry 10, Vesely 13, Booker 6, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 6, Guduric 9, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu

Anadolu Efes: Beaubois 7, Moerman 6, Pleiss 17, Micic 14, Simon 7, Larkin 25, Singleton 5, Bryant 2, Petrusev 2, Dunston 4

1. Periyot: 18-20

Devre: 41-36

3. Periyot: 67-56

Beş faulle oyundan çıkan: 38.42 Vesely (Fenerbahçe Beko)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 89-84 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve etkili savunmasıyla rakibini hücumlardan boş çeviren Fenerbahçe Beko, de Colo ve Shayok'un elinden bulduğu sayılarla ilk 5 dakikayı 15-6 önde geçti. Bu bölümden sonra toparlanan Anadolu Efes, Henry'nin üçlüğü dışında isabet bulmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip karşısında farkı eritti ve ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Larkin'in basketleriyle başlayan ve farkı 5 sayıya çıkaran (20-25) Anadolu Efes'e yanıt üst üste iki üçlük atan Polonara'dan geldi: 26-25. Simon ve Micic'in basketleriyle 36-33 geriye düşen sarı-lacivertli takım, ilk yarının bitimine iki dakika kala aldığı moladan güçlü döndü. Vesely, Biberovic ve Booker ile 8 sayılık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-36 önde gitti.

Taraftarının desteğini arkasına alarak ikinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Vesely ve Shayok'un basketleriyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 46-36. 25'inci dakikasında skora 51-51'lik denge gelen mücadelede Guduric ile 7 sayılık seri yakalayan ve farkı yeniden açan sarı-lacivertliler, bu çeyreği de 67-56 üstünlükle kapadı.

Son çeyrekte Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in üst üste üç üçlüğüyle farkı üç sayıya (74-71) indirdi. Son dakikalarında büyük çekişmenin yaşandığı maçın bitimine 40 saniye kala Larkin'in basketiyle 85-84 öne geçen lacivert-beyazlı ekip, Micic'in serbest atışlarıyla galibiyet için önemli bir avantaj yakaladı: 84-87. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko'nun çabaları yeterli olmadı ve Anadolu Efes salondan 89-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde altıncı galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Türk Hava Yolları, Hırvatistan, Fenerbahçe, Slovenya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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