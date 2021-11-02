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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

02.11.2021 22:12
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: AnkaraHakemler: Emilio Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Adar Peer (İsrail)Türk Telekom: Perez 6, Harrison 25, Ellis 10, Dawkins 18, Johnson 16, Batuhan Acar, Samet Geyik 6, Ennis 5, Dorukhan Engindeniz, Uğur Can Öğüt 3, Saadettin DonatSlask Wroclaw: Kolenda 5, Karolak 3,...

Salon: Ankara

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Adar Peer (İsrail)

Türk Telekom: Perez 6, Harrison 25, Ellis 10, Dawkins 18, Johnson 16, Batuhan Acar, Samet Geyik 6, Ennis 5, Dorukhan Engindeniz, Uğur Can Öğüt 3, Saadettin Donat

Slask Wroclaw: Kolenda 5, Karolak 3, Kerem Kanter 10, Langevine 12, Ramljak 2, Trice 22, Justice 15, Gordon 2, Wojcik, Dziewa 2, Gabinski, Tomczak

1. Periyot: 24-15

Devre: 40-42

3. Periyot: 68-65

5 faulle oyundan çıkan: 37.44 Samet Geyik (Türk Telekom)

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı 89-73 yendi.

Maça iyi başlayan ve boyalı alanda katı savunma yapan Türk Telekom, mücadelenin ilk 2,5 dakikasına 7-0'lık seriyle başladı. Bu dakikadan sonra ev sahibi takıma Karolak, Langevine ve Ramljak ile karşılık veren Slask Wroclaw periyodun ilk 5 dakikasında 10-9 öne geçti. Bu dakikadan sonra etkili oynayan Türk Telekom, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.

İkinci periyota iki takımda karşılıklı sayılar bularak başladı. Uzun süren sakatlığının ardından parkelere dönen Ennis'in sayı ve asistiyle farkı açmaya çalışan Türk Telekom'a Trice ile karşılık veren konuk ekip mücadelenin 15. dakikasında 1 sayı öne geçti: 32-33. Trice ikinci yarının ilk 5 dakikasında 17 sayı atma başarısı gösterdi. Bu dakikadan sonra her iki takımda sayı bulurken, Slask Wroclaw soyunma odasına 42-40 önde girdi.

Üçüncü periyotta rakibine kolay sayı şansı tanımayan ve Harrison, Samet ve Dawkins'in sayılarıyla etkili olan Türk Telekom, mücadelenin 25. dakikasını 56-51 önde geçti. Justice'nin dış atışlardaki etkinliğiyle farkı azaltmaya çalışan Polonya temsilcisine Johnson, Harrison ve Ellis'in sayılarıyla karşılık veren ev sahibi ekip, üçüncü periyotu 68-65 önde tamamladı.

Final periyoduna her iki takımda katı savunma yaparak başladı. Bu periyotun ilk 4 dakikasında Polonya temsilcisini 2 sayıda tutan Türk Telekom, Harrison ve Dawkins'in 3 sayılarıyla farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 78-67. Mücadelenin bitimine 3 dakika kala 11-0'lık seri yakalayan ve son dakikalara kadar etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, maçı 16 sayı farkla 89-73 kazandı.

Türk Telekom, Hırvatistan, İspanya, İsrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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