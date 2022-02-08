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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

08.02.2022 22:05
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞHakemler: Carlos Cortes (İspanya), Gentian Cici (Arnavutluk), Maxime Boubert (Fransa)Frutti Extra Bursaspor: Needham 14, Onuralp Bitim 12, Andrews 24, Hayes 16, Dudzinski 8, Metin Türen 10, Ömer Utku Al 3, Tolga GeçimPromitheas Patras: Ray 16, Grant 8, Gaddy 1, Agravanis...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Gentian Cici (Arnavutluk), Maxime Boubert (Fransa)

Frutti Extra Bursaspor: Needham 14, Onuralp Bitim 12, Andrews 24, Hayes 16, Dudzinski 8, Metin Türen 10, Ömer Utku Al 3, Tolga Geçim

Promitheas Patras: Ray 16, Grant 8, Gaddy 1, Agravanis 19, Rogkavopoulos 2, Hunt 4, Gkikas 12, Simpson 7, Andric 7

1. Periyot: 23-17

Devre: 44-43

3. Periyot: 70-62

5 faulle çıkan: 38.54 Ray (Promitheas Patras)

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 13. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan'ın Promitheas Patras takımını 87-76 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Andrews, Needham ve Hayes ile skor üreten Frutti Extra Bursaspor, 4. dakikayı 9-2 önde geçti. Özellikle Andrews'in sayı ve asistleriyle oyuna ağırlığını koyan Bursa temsilcisi, çeyreği 23-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda kontrollü başlayan ve Hayes ile Andrews ikilisinden sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor karşısında Gkikas, Simpson ve Andric ile etkili olan Promitheas Patras 12. dakikada skoru lehine çevirdi: 28-29. Çekişmeye sahne olan kalan dakikaları Frutti Extra Bursaspor daha iyi oynadı ve soyunma odasına 44-43 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip, özellikle Onuralp Bitim'in üst üste attığı üçlüklerle 24. dakikada farkı 9'a (57-48) çıkardı. Baskıyı arttıran Frutti Extra Bursaspor karşısında Promitheas Patras, Agravanis ve Grant ile etkili olmaya çalışsa da ev sahibi ekip enerjisiyle skor üstünlüğünü elinde tutup, son çeyreğe 70-62 avantajlı girdi.

Son çeyrekte seyirci desteğini arkasına alarak rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan temsilcisini 87-76 mağlup etti.

Tolga Geçim sakatlandı

Frutti Extra Bursaspor'da Tolga Geçim, ilk çeyreğin sonlarında ayağından sakatlandı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Geçim, sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

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Onuralp Bitim, Bursaspor, Needham, Patras, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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