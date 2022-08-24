Önder Atun, gençlere deneyimlerini aktardı - Son Dakika
Üye Girişi

Önder Atun, gençlere deneyimlerini aktardı

24.08.2022 15:14
Önder Atun, gençlere deneyimlerini aktardı

Basketbola TREDAŞ Spor altyapısında başlayan profesyonel basketbolcu Önder Atun, minik basketbolcuları ziyaret etti.

Basketbola TREDAŞ Spor altyapısında başlayan profesyonel basketbolcu Önder Atun, minik basketbolcuları ziyaret etti. Gerçekleşen motivasyon ziyaretinde Atun, amatörlükten profesyonelliğe uzanan basketbol kariyerine ilişkin deneyimlerini geleceğin yıldız adaylarıyla paylaştı.

'Birlikte Güçlüyüz' sloganı doğrultusunda, spora ve sporcuya destek olmak, sağlıklı ve ahlaklı sporcu yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, antrenmanda, altyapısından yetiştirdiği profesyonel basketbolcu Önder Atun'u misafir etti.

Basketbol kültürünü benimsediği TREDAŞ Spor'u antrenmanda ziyaret eden Atun, spor hayatı boyunca amatörlükten profesyonelliğe kadar geçen tüm süreci ve deneyimlerini genç ve yıldız takım oyuncuları ile paylaştı. Antrenman sonunda tüm takım Atun ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basketbola küçük yaşlarda TREDAŞ Spor altyapısında başlayan, sonrasında Milli Takım ile gençler kategorisinde dünya beşinciliği gibi büyük bir başarı yakalan Atun, bu sezon Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediye Spor'a transfer oldu. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı Tofaş altyapısında teknik yapılanma belli oldu Tofaş altyapısında teknik yapılanma belli oldu
Kaynak: İHA

Basketbolcu, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Önder Atun, gençlere deneyimlerini aktardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:04 CHP'li Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Sen saltanat gemisindesin ama biz Bandırma Vapuru'ndayız!
14:44 ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek
14:44 Ukrayna Premier Ligi'nde yeni sezon savaşın gölgesinde başladı
14:42 ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar! İYİ Parti lideri Akşener'in dediği gibi çıktı
14:09 3 adet Akıncı TİHA, Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücüne katıldı: Semalarımızda hür ve özgür
14:05 Yunan yine kafasına göre yazıyor: Türkiye suçu bize atmaya çalışıyor
13:51 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü
13:35 Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme
13:33 Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
13:23 Galatasaray olmadı! Anthony Nwakaeme Arapları tercih etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 15:14:44. #1.11#
SON DAKİKA: Önder Atun, gençlere deneyimlerini aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement