Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası - Son Dakika
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Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

03.09.2022 23:08
Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

Basketbolda 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın ilk gün maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 95-77 yendi.

Basketbolda 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın ilk gün maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 95-77 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 33-22 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 51-40 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 19 sayılık avantajla 78-59 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 95-77'lik skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, turnuvanın finalinde yarın Anadolu Efes'le karşılaşacak. Üçüncülük maçında ise Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Sinan Erdem, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası - Son Dakika
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