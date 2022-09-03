Fenerbahçe Beko, turnuvanın finalinde yarın Anadolu Efes 'le karşılaşacak. Üçüncülük maçında ise Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji mücadele edecek.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 19 sayılık avantajla 78-59 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 95-77'lik skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Kaynak: AA

Sinan Erdem, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası - Son Dakika

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