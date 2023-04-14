Basketbolda büyük zafer! Fenerbahçe, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ilk yarı final karşılaşmasında İtalyan ekibi Beretta Familia Schio'yu 77-70 mağlup ederek finale yükseldi.

BEŞİNCİ KEZ FİNAL

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ilk yarı final maçında Familia Schio'yu mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, tarihinde 5'inci kez bu organizasyonda finale yükseldi. 2012-13, 2013-14, 2016-17 ve 2021-22 sezonlarında finale yükselen Fenerbahçe, bu kupayı kazanamamıştı.

FİNAL MAÇI PAZAR

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi ise ev sahibi USK Praha – ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin galibi olacak. Organizasyonda final maçı, 16 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.