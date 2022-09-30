Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'de Tarrant 25, Cihat Mertali Dalgalı 24 ve Ömer Yasir Küçük 17 sayı kaydetti. Samsunspor'da ise Wright 40, Doğukan Şanlı 17 ve Gueye 12 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Erkekler Federasyon Kupası'nda Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler şampiyon oldu - Son Dakika

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