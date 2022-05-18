Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu - Son Dakika
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Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu

18.05.2022 11:23
Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası programları çerçevesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvasında, erkeklerde Hasan Aksoyak'ın yer aldığı Hasketbol GSK takımı, kızlarda ise Beren Aksoyak'ın yer aldığı Hasketbol GSK...

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası programları çerçevesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvasında, erkeklerde Hasan Aksoyak'ın yer aldığı Hasketbol GSK takımı, kızlarda ise Beren Aksoyak'ın yer aldığı Hasketbol GSK takımı yenilgisiz şampiyon oldu. Aynı turnuvada baba-kız şampiyonluk sevinci yaşadı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kıyasıya mücadeleye ve büyük heyecana sahne olan maçlar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Spor A.Ş. Spor Faaliyetleri Müdürü Özgür Sinopluoğlu ve Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam katıldı. Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan şampiyon baba Hasan Aksoyak, " Bu tarz turnuvalarda defalarca şampiyon oldum kürsü de yer aldım ancak bu şampiyonluğun benim için çok ayrı bir anlamı var. Kızımla beraber katıldığım ilk turnuvada beraber şampiyon olarak kürsüde yer almak benim için gurur verici oldu. İnşallah daha nice turnuvalarda beraber oynamak ve şampiyon olmak, diğer ailelere de rol model olmak istiyoruz. Turnuva da emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Şampiyon olan Beren Aksoyak ise, "Çocukluğumdan beri babamın oynadığı maçlara ve turnuvalara katılıp onu izliyordum. Bu sayede basketbola başladım çok sevdiğim basketbolda ilk kez 3x3 turnuvaya katılıyorum. Bu turnuvada da yenilgisiz şampiyon olarak babamla beraber bu duyguyu yaşamak ödül almak ve beni çok mutlu etti. Aralıksız antrenmanlara ve çalışmalarıma devam ederek hem basketbolda hem de eğitimimde başarılı olup ailemi gururlandırmaya devam etmek istiyorum. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(Erhan Kan/İHA)

Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu
Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu
Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu
Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu
Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, basketbol, Şampiyon, gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

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