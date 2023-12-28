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Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Yıldızlar Ortaokullar Arası Serbest Güreş Müsabakalarında İl Birincisi Oldu - Son Dakika
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Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Yıldızlar Ortaokullar Arası Serbest Güreş Müsabakalarında İl Birincisi Oldu

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldızlar Ortaokullar arası serbest güreş müsabakalarında Başöğretmen Atatürk Ortaokulu takım halinde il birincisi oldu. Okul Müdürü Enver Yıldız, 25 okuldan 140 sporcunun katıldığı müsabakalarda takım halinde birinci olduklarını belirterek, öğrencileri ve emeği geçenleri kutladı.

Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Yıldızlar Ortaokullar Arası Serbest Güreş Müsabakalarında İl Birincisi Oldu
28.12.2023 - 14:37,
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Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Yıldızlar Ortaokullar arası serbest güreş müsabakalarında Başöğretmen Atatürk Ortaokulu takım halinde il birincisi oldu.

Okul Müdürü Enver Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 okuldan 140 sporcunun katıldığı müsabakalarda takım halinde il birincisi oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Yıldız, "Birlik, beraberlik, disiplin nerede varsa başarı oradadır. Bu başarıda büyük katkısı olan, şampiyonluğu okulumuza getiren müdür yardımcımız milli güreşçi Hasan Kama, antrenörlerimiz Samet Gökçe ve Resul Yılmaz'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Gençlik, Sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Yıldızlar Ortaokullar Arası Serbest Güreş Müsabakalarında İl Birincisi Oldu - Son Dakika
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