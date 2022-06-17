Başpehlivanın hedefi, altın kemeri Muratpaşa'ya getirmek - Son Dakika
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Başpehlivanın hedefi, altın kemeri Muratpaşa'ya getirmek

17.06.2022 11:09
Başpehlivanın hedefi, altın kemeri Muratpaşa'ya getirmek

Antalya Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Orhan Okulu, 1-3 Temmuz arasında 661'incisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşlerine iddialı hazırlanıyor.

Antalya Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Orhan Okulu, 1-3 Temmuz arasında 661'incisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşlerine iddialı hazırlanıyor. Kampın çok verimli geçtiğini söyleyen sporcu Okulu, "Hedefimiz, Kırkpınar'da altın kemeri Muratpaşa'ya, Antalya'ya getirmek" dedi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, 2015 ve 2018'de altın kemerin sahibi olan Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Orhan Okulu, bu yıl yeniden kürsünün en üstünde yer almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 33 yaşındaki sporcu, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Kırkpınar'a sayılı günler kala kampta da son döneme girdiklerini ve yağlı antrenmanlara başladıklarını kaydeden başpephlivan, sezonu herhangi bir sakatlık olmadan geçirdiğine dikkat çekerek, "Hedefimiz, Kırkpınar'da altın kemeri Muratpaşa'ya, Antalya'ya getirmek. Bu süreçte maddi ve manevi yanımızda olan Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Ağabey kardeş gibiyiz" diye konuştu.

Diğer yandan, Başpehlivan Okulu ve antrenör Kemal Yılmaz, Başkan Uysal'ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette kısa bir sezon değerlendirmesi yapılırken Başkan Uysal, yakın zamanda antrenmanı ziyaret edeceğini belirterek Kırkpınar'da Başpehlivan Okulu'ya başarı diledi.

11 yaşından bu yana Kırkpınar'da

Okulu, Kırkpınar er meydanına ilk kez 11 yaşındayken Minik-1 boyda çıktı. 2004'te antrenör Kemal Yılmaz'la çalışmalara başlayan Okulu, 2012'de Başaltı soylarında birincilik alarak başpehlivan olarak güreşmeye başladı. 2015'te, 654'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Türkiye Başpehlivanı olan Okulu, 2018'te 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek ikinci kez altın kemeri kazandı. Okulu, geçen yıl yapılan 660'ıncı güreşlerde ise ilk dörde girme başarısı gösterdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kemal Yılmaz, Muratpaşa, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivanın hedefi, altın kemeri Muratpaşa'ya getirmek - Son Dakika

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