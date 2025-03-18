Batalla ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ı getirdi - Son Dakika
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Batalla ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ı getirdi

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TFF 3. Lig takımlarından Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Adem Çağlayan'ı getirdi. Yeşil-beyazlılar, Çağlayan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki teknik adam, son olarak TFF 2. Lig takımlarından GMG Kastamonuspor'u çalıştırmıştı.

18.03.2025 14:32
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TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Efsane ismi Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Çağlayan için düzenlenen törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Batalla ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ı getirdi

BATTALLA İLE YOLLAR DÜN AYRILMIŞTI

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını dün ayırmıştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo" ifadesini kullandı.

BATALLA VEDA ETTİ

Bu gelişmeler üzerine Pablo Martin Batalla da Bursaspor'a veda etti. Yazılı bir açıklama yayınlayan Batalla, şu ifadeleri kullandı;

Sezon başında koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza olan inancımı devam ettirmeme ve ligi bu doğrultuda tamamlayacağımızdan emin olmama rağmen kulüp yönetimi, değişim için doğru zamanın geldiğine karar verdi.

Bu kararın Bursaspor için en iyisi olmasını temenni ediyorum. Son haftalardaki beklenmedik sonuçlara rağmen takımı bırakma gibi bir niyetim yoktu. Bana bu büyük camiada çalışma fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Öncelikle, birlikte çalıştığım oyuncularıma, sahadaki özverileri, profesyonellikleri ve adanmışlıkları için minnettarım. Onların antrenörü olmak benim için büyük bir onurdu. Ayrıca teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına içtenlikle teşekkür etmek isterim. Bu 10 aylık süreçte gösterdikleri destek ve katkılar paha biçilemezdi. Ve elbette, büyük Bursaspor taraftarı… Bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için özel olarak teşekkür ediyorum. Bursaspor'u her zaman yürekten desteklemeye devam edeceğim.

Bu kulüpten her gitmem gerektiğinde hissettiğim üzüntüyü yine hissediyorum. Ancak biliyorum ki, aldığım her kişisel ve profesyonel kararın temelinde Bursaspor'un menfaatleri vardı. Tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde bu kulübe yardımcı olabilmiş olmanın gururunu taşıyorum.

Sevgi ve saygılarımla, Pablo

BATALLA'NIN BURSASPOR PERFORMANSI

Batalla, Bursaspor'un başında çıktığı 27 resmi maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Arjantinli teknik adam, yeşil-beyazlı takımda 2.26 puan ortalaması tutturdu.

ADEM ÇAĞLAYAN KİMDİR?

1981 Erzurum doğumlu Adem Çağlayan, son olarak TFF 2. Lig takımlarından GMG Kastamonuspor'u çalıştırdı. Çağlayan, 14 Şubat'ta karşılıklı anlaşmayla Kastamonuspor ile yolları ayırmıştı. Genç teknik adam, öncesinde ise Yeni Mersin İdman Yurdu, Adana 1954 FK ve Ankaraspor'da görev yaptı.

Batalla ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan\'ı getirdi

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Son Dakika Spor Batalla ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ı getirdi - Son Dakika

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