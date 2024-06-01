Batı Anadolu Rallisi'nde Milyon Dolarlık Klasik Otomobiller Göz Kamaştırdı - Son Dakika
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Batı Anadolu Rallisi'nde Milyon Dolarlık Klasik Otomobiller Göz Kamaştırdı

Batı Anadolu Rallisi\'nde Milyon Dolarlık Klasik Otomobiller Göz Kamaştırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Batı Anadolu Rallisi'ne katılan klasik otomobiller, turistlerin yoğun ilgisini çekti. Milyon dolarlık otomobillerin start aldığı rallide, birbirinden değerli klasik araçlar yarıştı ve turistler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Ralli, gala gecesinde yapılacak olan ödül töreniyle son bulacak.

01.06.2024 15:58
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 26.'sı düzenlenen Batı Anadolu Rallisi'ne katılan klasik otomobiller göz kamaştırdı. Milyon dolarlık otomobiller Yalıçiflik'ten start aldı.

Bodrum'da yaz sezonu öncesi her yıl düzenlenen Batı Anadolu Rallisi Yalıçiflik'ten start aldı. Bir birinden klasik 85 otomobilin katıldığı ralliye turistlerde yoğun ilgi gösterdi. Hapimag Sea Garden Otel'den start alan milyon dolarlık otomobilleri turistlerde yakından inceleme fırsatı buldu. Bazı klasik otomobillerin fiyatı ise dudak uçuklattı. Milyon dolarlık klasik araçlarla turistler fotoğraf çektirmek için bir birbirleriyle yarıştı.

Klasik Otomobilciler Kulüp Başkanı Sencer Sivridağ, bu yılın ikinci rallisi olduğunu ifade ederek "7'den 70'e tüm katılımcılarla inşallah Bodrum'un bu güzel yollarından kazasız belasız 2 gün geçireceğiz. Güzel bir yarış bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Hapimag Sea Garden Otel Operasyon Müdürü İlker Adaş ise, "Bizim için çok önemli bir yarış, otelimizin 30'uncu yılı. Bizim için çok önemli olan bu yılda. Böylesine güzel bir organizasyonla 4. kez ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Tesisimiz doğal ve sürdürülebilir bir tesis. Umarı sürdürülebilir bir şekilde klasik otomobil rallisini nice seneler düzenlemeye devam edebiliriz. Bir birinden klasik 85 otomobil yarışacak. Otomobiller bizi tarihi bir yolculuğa götürüyor" dedi.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı yarışlar 2 Haziran akşamı gala gecesinde yapılacak olan ödül töreniyle son bulacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Batı Anadolu Rallisi'nde Milyon Dolarlık Klasik Otomobiller Göz Kamaştırdı - Son Dakika

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