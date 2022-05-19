Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı

19.05.2022 14:30
Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı

Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen kutlamalara, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Yıldırım, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses, vali yardımcıları İbrahim Güneş ve Kadir Kılıç, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ile sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk'in günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşma ile devam etti. Kutlama alanında öğrenci ve sporcular tarafından karate, tekwando, judo, tenis, masa tenisi, kick boks, boks ve güreş dallarında temsili gösteri yapıldı. Sporcuların gösterilerini bir süre izleyen Vali Canalp, öğrenci ve sporcularla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı.

Kutlama programı, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesi ve Gençlik Merkezi Müzik Korosu'nun konseri ve halk oyunlarının ardından sona erdi. - BATMAN

Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı
Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı
Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı
Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı
Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı
Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı
Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Karabük'te yabancı öğrenciler de 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu Karabük'te yabancı öğrenciler de 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Batman, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batman'da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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