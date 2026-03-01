Batman Petrol Spor Deplasmanda Fark Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman Petrol Spor Deplasmanda Fark Attı

01.03.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Petrol Spor, Altınordu'yu 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü, Altınordu düşme hattında kaldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Batman Petrol Spor, 28'inci hafta mücadelesinde deplasmanda düşme hattında yer alan Altınordu'yu 4-0 mağlup etti. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakanın 7'nci dakikasında Gökhan Karadeniz'in golüyle öne geçen konuk takım ilk yarıyı önde kapattı: 0-1.

Batman Petrol Spor son bölümde bulduğu gollerle farka koştu. Batman ekibinde 83 ve 90+2'nci dakikalarda Buğra Çağıran, 86'ncı dakikada Polat Yaldır rakip fileleri sarstı: 0-4. Bu sonuçla Batman Petrol Spor puanını 61'e çıkarıp zirvedeki yerini korurken, Altınordu 15 puanda kalarak düşme hattında bir darbe daha aldı.

Kaynak: DHA

Batman Petrol Spor, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batman Petrol Spor Deplasmanda Fark Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:25:50. #7.13#
SON DAKİKA: Batman Petrol Spor Deplasmanda Fark Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.