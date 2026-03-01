Batman Petrol Spor Deplasmanda Fark Attı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Batman Petrol Spor, 28'inci hafta mücadelesinde deplasmanda düşme hattında yer alan Altınordu'yu 4-0 mağlup etti. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakanın 7'nci dakikasında Gökhan Karadeniz'in golüyle öne geçen konuk takım ilk yarıyı önde kapattı: 0-1.

Batman Petrol Spor son bölümde bulduğu gollerle farka koştu. Batman ekibinde 83 ve 90+2'nci dakikalarda Buğra Çağıran, 86'ncı dakikada Polat Yaldır rakip fileleri sarstı: 0-4. Bu sonuçla Batman Petrol Spor puanını 61'e çıkarıp zirvedeki yerini korurken, Altınordu 15 puanda kalarak düşme hattında bir darbe daha aldı.