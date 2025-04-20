Batman Petrolspor 6-0 Isparta 32 Spor\'u Mağlup Etti

2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 32'nci haftasında konuk ettiği Isparta 32 Spor Kulübünü 6-0 mağlup etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 32'nci haftasında Isparta 32 Spor Kulübünü Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Batman Petrolspor maçın 26'ncı dakikasında Abdurrahman Emir Alagöz'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 30'uncu dakikasında ise İlyas Kubilay Yavuz'un attığı golle skor 2-0 oldu. Maçın 40'ıncı dakikasında ise Ahmet Kesim'in attığı golle skor 3-0 oldu. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını iyice arttıran Batman Petrolspor, maçın 59'uncu dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle 4-0 öne geçti. Maçın 70'inci dakikasında Mustafa Çeçenoğlu'nun attığı golle skor 5-0 oldu. Maçın 90'ıncı dakikasında ise İlyas Kubilay Yavuz'un attığı golle skor 6-0'a geldi ve maçın skorunu belirleyen gol oldu. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 74'e yükseltti.