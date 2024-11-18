Batman Petrolspor, Afyonspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Batman Petrolspor, Afyonspor'u 3-1 Mağlup Etti

Batman Petrolspor, Afyonspor\'u 3-1 Mağlup Etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, konuk ettiği Afyonspor'u 3-1 yenerek puanını 24'e çıkardı. Maçta Tunahan Çiçek, Atabey Çiçek ve Cemal Azad Demir golleriyle galibiyeti getirdi.

18.11.2024 17:47  Güncelleme: 17:50
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 12'nci haftasında konuk ettiği Afyonsporu 3-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 12'nci haftasında Afyonspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 2'nci dakikasında Tunahan Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor maçın 30'uncu dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını arttıran Afyonspor maçın 58'inci dakikasında Mustafa Erkasap'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Batman Petrolspor maçın 81'inci dakikasında Cemal Azad Demir'in attığı golle skoru 3-1'e taşıdı. Maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Batman Petrolspor, Afyonspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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