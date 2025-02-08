Batman Petrolspor, Fethiyespor\'u 1-0 Geçti

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 21'inci haftasında konuk ettiği Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 21'inci haftasında Fethiyespor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmada Batman Petrolspor, maçın 5'inci dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında her iki takımda gol fırsatı bulmaya çalışsa da maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, ligdeki puanını 46'ya çıkardı.