Batman Petrolspor, Muğlaspor'u 1-0 Yendi
04.04.2026 20:11
Batman Petrolspor, Muğlaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk için 1 puan yeter.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligin 34'üncü haftasında konuk ettiği Muğlaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 34'üncü haftasında Muğlaspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, 20'nci dakikada Rahman Buğra Çağıran'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda gol olmayınca, karşılaşma Petrolspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 76'ya çıkararak ligdeki liderliğini sürdürürken, en yakın rakibi olan Muğlaspor'a 11 sayı fark atarak 1'inci lige çıkma yolunda önemli bir başarı elde etti.

Batman Petrolspor, geriye kalan dört maçtan herhangi birinde 1 puan alması durumunda grubunda şampiyon olacak.

Kaynak: DHA

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...
DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
23:02
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
19:28
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
