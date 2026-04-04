Batman Petrolspor, Muğlaspor\'u 1-0 Yendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 34'üncü haftasında Muğlaspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, 20'nci dakikada Rahman Buğra Çağıran'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda gol olmayınca, karşılaşma Petrolspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 76'ya çıkararak ligdeki liderliğini sürdürürken, en yakın rakibi olan Muğlaspor'a 11 sayı fark atarak 1'inci lige çıkma yolunda önemli bir başarı elde etti.

Batman Petrolspor, geriye kalan dört maçtan herhangi birinde 1 puan alması durumunda grubunda şampiyon olacak.