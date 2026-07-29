Batman Petrolspor ve Manisa FK 1-1 Berabere
Trendyol 1. Lig ekipleri Batman Petrolspor ile Manisa FK'nın hazırlık maçı 1-1 sona erdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor ile Manisa FK'nin karşı karşıya geldiği hazırlık maçı 1-1 berabere tamamlandı.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Batman Petrolspor ve Manisa FK, hazırlık maçında karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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