Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, kamp dönemini ve takım arkadaşı Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Icardi ile farklılıklarının olduğunu dile getiren golcü oyuncu, ''Açıkçası Mauro çok iyi bir oyuncu. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben daha güçlüyüm ve hızlıyım. Onun oyun vizyonu çok geniş. Birbirimizi tamamlayan forvetler olduğumuzu düşünüyorum'' dedi.

16.07.2024 16:50  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen ve Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Michy Batshuayi beIN Sports'un sorularını yanıtladı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Batshuayi, "Çok iyi bir kamp dönemi geçiyor. Ben de iyi bir hazırlık yapıyorum. Benim için yeni bir meydan okuma. Birlikte iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Benden beklentiler yüksek olduğu için buna özen gösteriyorum ve buradan daha hazır ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

"BEN DAHA GÜÇLÜ VE HIZLIYIM"

Öte yandan takımın bir numaralı golcüsü Mauro Icardi için de konuşan Batshuayi, "Açıkçası Mauro çok iyi bir oyuncu. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben daha güçlüyüm ve hızlıyım. Onun oyun vizyonu çok geniş. Birbirimizi tamamlayan forvetler olduğumuzu düşünüyorum. İyi anlaşırsak ve iyi bir ikili olursak çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Batshuayi\'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser: ciro immobilenin çırakları 13 38 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: 2. Lig takımı taraftarı yorum yapmış 29 4 ferhat eser: Beşiktaşın olduğu her yer bizim için şereftir biz sahipleniriz siz satarsınız aramızdaki fark bu pazara kadar değil mezara kadar BEŞİKTAŞ 5 25 Ramazan Ertaş: Fero dikkat et seninkinide elinden almasın ıcardi. 22 3 ferhat eser: ramazan nişanlın bekarlığa veda partisi için mesaj atıp duruyor akşama beraberiz 1 15 ferhat eser: ramazan söyle beyaz tenli Nisanlina saçlarını sarı yapsın gelirken 1 11 Ankara null: ferhat eserin a...verilim 6 2 Volkan KILIÇ: ferhadilooooo yine mi looooo 2 1
  • Ankara null: sapla cimbom cildirt cimbommmmm 3 1 Yanıtla
  • Emirhan Uslu: 2 si toplam 30 gol atar. 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
09:34 Bagajı açan şoför gördüğüne inanamadı Telefona sarılıp ekiplere ihbarda bulundu Bagajı açan şoför gördüğüne inanamadı! Telefona sarılıp ekiplere ihbarda bulundu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 18:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement