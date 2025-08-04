Batshuayi hayatının en kötü günlerini yaşıyor

Fenerbahçe'de kariyer sezonlarından birini geçirmesinin ardından Galatasaray'a transfer olan ancak burada beklentileri karşılayamayan Michy Batshuayi, eski formunu Eintracht Frankfurt'ta bulamadı. Yıldız oyuncu, kariyerinin hayatının en zor dönemlerinden birini geçiriyor.

MENAJERİNE 'KULÜP BUL' DEDİ AMA...

Belçika basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Michy Batshuayi, gelecek sezonda da takımında ilk 11'de düşünülmüyor. Bu doğrultuda Belçika'nın golcünün menajerine sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediğini ve kulüp bulması gerektiğini söylediği ifade edildi.

HİÇBİR TALİBİ ÇIKMADI

Ancak Batshuayi aldığı haberle adeta yıkıldı. Yaklaşık 45 gündür birçok kulübe önerilen yıldız oyuncuya hiçbir kulübün talip olmadığı belirtildi. Deneyimli golcünün moralinin bozuk olduğu ve takımıyla çıktığı antrenmanlarda da isteksiz görüntüsü olduğu dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Frankfurt'ta 11 maça çıkan Belçikalı golcü, bu maçlarda 3 gol attı.