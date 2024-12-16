Batshuayi\'nin 5. Golü

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Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michyt Batshuayi, Trabzonspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de gol sayısını 5'e çıkardı.

Trendyol 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ettiği müsabakada, sarı-kırmızıların Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 63. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi, kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-3 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Batshuayi Avrupa kupalarında da 2 gol attı.

Maça yedek başlayan Michy Batshuayi, 59. dakikada Elias Jelert'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL