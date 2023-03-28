"Batsman" sahalara dönüyor! Batshuayi, Ankaragücü karşısında forma giyecek - Son Dakika
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"Batsman" sahalara dönüyor! Batshuayi, Ankaragücü karşısında forma giyecek

28.03.2023 10:46

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Mart'ta gecesi oynadığı Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi'nin sakatlığında son durum netleşiyor. Belçikalı santraforun, 15 Nisan'da oynanacak Ankaragücü karşılaşmasıyla yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'yı Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, skor avantajını alamadığı için turnuvadan elenmiş ve maçta Batshuayi'yi sakatlığa kurban vermişti. Belçikalı yıldızının sahalar adönüş tarihi belli oluyor.

15 NİSAN'DA SAHALARA DÖNÜYOR

Tedavi süreci olumlu ilerleyen Michy Batshuayi'nin 15 Nisan'da oynanacak Ankaragücü maçında sahada olması bekleniyor. Belçikalı golcü, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş, Kayseri ve Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmaları kaçıracak.

BELÇİKALI GOLCÜNÜN KARNESİ

Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 resmi maçta forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gollü katkı sağladı.

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Son durumu netleşti! Batshuayi, Ankaragücü maçıyla sahalara geri dönüyor Son durumu netleşti! Batshuayi, Ankaragücü maçıyla sahalara geri dönüyor

Sevilla FC, Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Batsman' sahalara dönüyor! Batshuayi, Ankaragücü karşısında forma giyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Batsman" sahalara dönüyor! Batshuayi, Ankaragücü karşısında forma giyecek - Son Dakika
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