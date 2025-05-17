Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Malatya'nın ilk futsal takımı Battalgazi Belediyespor, Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirerek çeyrek finale yükseldi. Hedefleri arasında Türkiye Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım yer alıyor. Takım, Sakarya'nın Karasu takımıyla çeyrek finalde karşılaşacak.

17.05.2025 14:47  Güncelleme: 14:49
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Malatya'nın ilk ve tek futsal takımı Battalgazi Belediye spor, Süper Lig'de başarılı bir sezonun ardından çeyrek finale yükseldi. Takım, Şampiyonlar Ligi hedefiyle yoluna kararlılıkla devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir yükseliş gösteren Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı, Malatya spor tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Sezon başında Nevşehir'de düzenlenen Süper Lig yükselme müsabakalarında 3 maçta aldığı başarılı sonuçlarla Süper Lig'e katılma hakkı kazanan takım, Konya, Gaziantep, Afyon ve Erzurum gibi şehirlerde düzenlenen etaplarda mücadele ederek sezonu 5. sırada tamamladı ve play-off çeyrek finaline yükseldi.

Temsilcimiz, çeyrek finalde Sakarya'nın Karasu takımıyla eşleşti. İlk karşılaşma 19 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te İnönü Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Rövanş ise 23 Mayıs Perşembe günü Sakarya'da yapılacak. Bu eşleşmeyi geçen takım, yarı finale yükselerek şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmış olacak. Battalgazi Belediyespor, gösterdiği azim ve mücadeleyle Malatya'yı ülke çapında gururla temsil etmeyi sürdürüyor. Hedef, Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Bu süreçte Malatyalı sporseverlerin desteği, takım için büyük önem taşıyor.

Battalgazi Belediyesi'nden spora tam destek

Battalgazi Belediyesi, altyapıdan profesyonel seviyeye kadar her yaş grubuna hitap eden spor yatırımlarıyla örnek bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyor. Özellikle gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla sürdürülen projeler, ilçede spor kültürünün yaygınlaşmasına büyük katkı sağlıyor. Futsal, voleybol, badminton, yüzme gibi farklı branşlarda kurulan takımlar ve açılan kurslarla yüzlerce genç hem disiplinli bir spor ortamına kavuşuyor hem de yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor.

Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı'nın başarısı da bu vizyonun önemli bir meyvesi olarak öne çıkıyor. Gençlerin yeteneklerini keşfedebilecekleri, rekabetçi bir ruhla gelişim gösterebilecekleri ortamlar hazırlayan Battalgazi Belediyesi, sporu yalnızca fiziksel bir aktivite olarak değil, aynı zamanda bir eğitim ve karakter gelişim süreci olarak görüyor.

Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın liderliğinde yürütülen bu yaklaşım; sporun birleştirici gücünü, disiplin ve takım ruhunu merkeze alarak ilçede sürdürülebilir bir spor altyapısı inşa etmeyi amaçlıyor. Başkan Taşkın'ın spora ve gençliğe verdiği önem sayesinde, Battalgazi, bölgesel anlamda da dikkat çeken bir spor merkezi olma yolunda ilerliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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