Battalgazi'de Badminton Turnuvası İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
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Battalgazi'de Badminton Turnuvası İçin Başvurular Başladı

Battalgazi\'de Badminton Turnuvası İçin Başvurular Başladı

Battalgazi Belediyesi, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği Badminton Turnuvası için başvuruları almaya başladı. Turnuva, 2010-2015 doğumlu genç sporculara yönelik olarak yapılacak ve dereceye girenlere ödüller verilecek.

18.11.2024 11:33  Güncelleme: 11:34
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Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği Badminton Turnuvası için başvurular başladı. İlçedeki badminton tutkunlarını bir araya getirecek turnuva, hem rekabet dolu maçlar hem de keyifli bir atmosfer sunmayı vaat ediyor. Dereceye giren sporculara ödüller verilecek olan organizasyonun detayları açıklandı.

Battalgazi Belediyesi'nin Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Badminton Federasyonu iş birliğiyle düzenleyeceği Badminton Turnuvası İl Elemeleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Badminton tutkunlarının heyecanla beklediği turnuvaya son başvuru tarihi 22 Kasım 2024 olarak açıklandı. Turnuva, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Melekbaba Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Turnuvada, 2010-2015 doğumlu genç sporcular kıyasıya bir mücadele sergileyecek. Lig usulüne göre oynanacak müsabakalar, Türkiye Badminton Federasyonu oyun kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Madalya, belgeler ve para ödülleri sahiplerini bulacak

Turnuvada dereceye giren sporcular hem ödüller hem de unvanlarla taçlandırılacak. Birinci olan sporcular 1.000 TL, ikinci olan sporcular 700 TL ve üçüncü olan sporcular ise 500 TL para ödülünün yanı sıra madalya ve başarı belgesiyle ödüllendirilecek. Bu ödüller, gençlerin spor motivasyonunu artırmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

"Sporla gençlerimize yeni ufuklar açıyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı. Başkan Taşkın, Battalgazi Belediyesi olarak gençlerin her alanda gelişimini önemsediklerini belirterek, "Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için sporu bir araç olarak görüyoruz. Sporun birleştirici ve geliştirici gücünü gençlerimizle buluşturmak, onların sosyal hayatlarına olumlu katkılar sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Badminton Turnuvası gibi organizasyonlar sayesinde, gençlerimizin özgüvenlerini artıran, yeteneklerini ortaya çıkaran fırsatlar sunmayı sürdüreceğiz. Sporun yaygınlaşması ve yeni sporcular yetiştirilmesi için Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye kararlıyız" dedi.

Başkan Taşkın, turnuvanın ilçedeki gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürdürmesine katkı sağlayacağını ve bu tür etkinliklerin gençlerin motivasyonunu artıracağını ifade etti.

Başvurular ve detaylı bilgi için iletişim

Genç sporcuların katılabileceği badminton turnuvası için başvurular 22 Kasım 2024 saat 18.00'e kadar kabul edilecek. Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, turnuva sorumlusu Badminton Antrenörü Merve Aslan ile 0553 756 59 53 numaralı WhatsApp hattı üzerinden iletişime geçebilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Battalgazi'de Badminton Turnuvası İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

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