Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz tarafını seçti: "Ben Dzeko'cuyum" - Son Dakika
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Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz tarafını seçti: "Ben Dzeko'cuyum"

24.07.2023 20:27

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Skyspor Youtube kanalında Mauro Icardi ve Edin Dzeko ile ilgili kıyaslama yaparak, Dzeko'yu övdü ve favori forveti olduğunu belirtti. Karadeniz, Dzeko'nun sakatlanmaması durumunda en az 20 gol atacağına inandığını söyledi.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Skyspor Youtube kanalında Mauro Icardi ve Edin Dzeko ile ilgili kıyaslama yaptı.

"BEN DZEKO'CUYUM"

İki ismi kıyaslayan Karadeniz, "Icardi muhteşem bir detay ama benim asıl favori forvetim geldi. Dzeko'nun hastasıyım. Icardi'yi hemen sattım, Dzeko geldi. Ben Dzeko'cuyum, kırmızı çizgim" dedi.

"EN AZ 20 GOL ATAR"

Dzeko'yu öve öve bitiremeyen eski futbolcu, "Dzeko Sakatlanmazsa net 20 gol atar. Dzeko'ya net güveniyorum. Kendimden daha çok güvendiğim santrfor varsa bir tanesi Dzeko'dur. Adamı çok seviyorum" sözlerini sarf etti.

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Batuhan Karadeniz, Mauro Icardi, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz tarafını seçti: 'Ben Dzeko'cuyum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz tarafını seçti: "Ben Dzeko'cuyum" - Son Dakika
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