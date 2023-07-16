Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'a çağrıda bulundu - Son Dakika
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Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'a çağrıda bulundu

16.07.2023 15:59

Beşiktaşlı eski futbolcu Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı takıma transfer politikasını eleştirerek, 'Uçak muçak ineceği yok. Ceyhun Bey, ben boştayım bari benimle görüşün' dedi.

Futbol kariyerine Van Spor'da noktalayan ve şu anda Sky Sport TR YouTube kanalında yorumculuk yapan Beşiktaşlı eski futbolcu Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı takıma bir çağrı yaptı.

"BARİ BENİMLE GÖRÜŞÜN"

Gündemindeki futbolcuları ezeli rakiplerine kaptıran Beşiktaş'ın transfer politikasını esprili bir şekilde eleştiren eski futbolcu paylaşımına, "Uçak muçak ineceği yok. Ceyhun Bey, ben boştayım bari benimle görüşün (alın diyemiyorum malum…)" notunu düştü.

İşte Batuhan Karadeniz'in o paylaşımı;

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Batuhan Karadeniz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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