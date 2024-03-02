Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor

Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin fazla forma şansı vermediği yıldız futbolcu Arda'nın fiziksel olarak yeterli seviyeye gelmesi için sezon sonunda başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

02.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:43
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Süper Lig devi Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan fakat yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü istediği süreyi alamayan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

SEZON SONUNDA KİRALANABİLİR

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda'yı fiziksel olarak yeterli seviyeye gelmesi için daha fazla süre alacağı bir takıma kiralık olarak göndermek istediği kaydedildi.

Bavulunu bile topladı! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor

MILAN, DEVREDE

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Arda'yı sezon sonunda forma giyip gelişebileceği bir takıma kiralık olarak göndermeye karar verdi. Haberde, Milan'ın daha önce Brahim Diaz transferinde olduğu gibi Arda'yı da kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.

Bavulunu bile topladı! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
Yeni takımı bile hazır! Ancelotti\'nin inadını kıramayan Arda Real\'den ayrılıyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Fenerde iki çalım iki gol attı diye real madridin değişmezi olcağını sandı. Diaz varken zor oynar. Bu görüntüsüyle realin oyuncusu olamaz. Ben olsam milli takıma da çağırmam. Sezon boyunca toplasan 70 dk falan oynadı. 15 36 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Aptal aptal işler. Böyle böyle genç yaşta iyi olabilecek futbolcular yitip gidiyor. Kariye iyi planlanmalı. 29 2 Yanıtla
  • Gursel kalen: Zaten o takımdan oynayacak kapestede bir oyuncu değil. Adamları kazıkladık. Milanda da kadroya giremez. Ardanın oynayacağı lig ikinci ligdir. 8 20 Yanıtla

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