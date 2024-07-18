Bayburt Özel İdarespor 2024-2025 Sezonunda 3. Ligde Mücadele Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bayburt Özel İdarespor 2024-2025 Sezonunda 3. Ligde Mücadele Edecek

Bayburt Özel İdarespor 2024-2025 Sezonunda 3. Ligde Mücadele Edecek

Bayburt Özel İdarespor, 2024-2025 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek. Lig, 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bayburtspor'un rakipleri ise Alanya Kestelspor, Aliağa Futbol A.Ş., Ayvalıkgücü Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Çorlu Spor 1947, Efelerspor, Güneş Holding Çankaya SK, Karabük İdmanyurduspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü, Osmaniyespor Futbol Kulübü, Pazarspor, Viranşehir Belediye Spor, Yozgat Belediyesi Bozok Spor ve 52 Orduspor FK.

18.07.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Özel İdarespor 2024-2025 sezonunda 3'üncü ligde, 3'üncü grupta mücadele edecek. 2024-2025 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü lig sezonu, 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

8 Eylül 2024 günü başlayan, 26 Nisan 2025 tarihinde sona erecek olan ligde Bayburtspor'un rakipleri ise şu şekilde: Alanya Kestelspor, Aliağa Futbol A.Ş., Ayvalıkgücü Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Çorlu Spor 1947, Efelerspor, Güneş Holding Çankaya SK, Karabük İdmanyurduspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü, Osmaniyespor Futbol Kulübü, Pazarspor, Viranşehir Belediye Spor, Yozgat Belediyesi Bozok Spor, 52 Orduspor FK. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Yozgat Belediyesi, Küçükçekmece, Pazarspor, Konyaspor, Orduspor, Karabük, Çankaya, Bayburt, Termal, Alanya, Futbol, Sinop, Güneş, Çorlu, Bursa, Eylül, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburt Özel İdarespor 2024-2025 Sezonunda 3. Ligde Mücadele Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 12:14:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt Özel İdarespor 2024-2025 Sezonunda 3. Ligde Mücadele Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement