Kızak Festivali\'nin ikincisi Cumartesi günü yapılacak

13.01.2026 09:03  Güncelleme: 09:05
Bayburt'un Demirözü ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Kızak Festivali, 17 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Etkinlikte meşaleli yürüyüş, davul zurna eşliğinde oyunlar ve kızak keyfi sunulacak.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kızak Festivali, 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Demirözü Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, saat 18.30'da Eski TOKİ Yolu mevkiinde başlayacak.

Geçen sene ilki yapılan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan festivalde, vatandaşlar meşaleli yürüyüşle, davul zurna eşliğinde oyunlarla ve kızak keyfiyle kışın tadını çıkaracak. Program kapsamında ateş çukurları kurulacak, katılımcılara sucuk ekmek ile sıcak içecekler ikram edilecek.

Belediye tarafından yapılan davette, vatandaşlara "Kızağını kap gel" çağrısında bulunularak, etkinliğin ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir organizasyon olması amaçladığı belirtildi.

Öte yandan, etkinliğin bir kış organizasyonu olması nedeniyle hava şartlarına bağlı olarak tarih ve saatte değişiklik yapılabileceği ifade edildi. Muhtemel bir değişiklik durumunda festival öncesinde belediye tarafından bilgilendirme yapılacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cumartesi, Etkinlik, Demirözü, Bayburt, Kültür, Spor

