Bayburt\'ta Kamu Spor Oyunları voleybolunda Valilik birinci, Fen Lisesi ikinci oldu

Bayburt'ta Kamu Spor Oyunları voleybolunda Valilik birinci, Fen Lisesi ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Kamu kurumlarında görev yapan çalışanların katıldığı turnuvada Bayburt Valiliği birinci, Fen Lisesi ikinci oldu ve dereceye giren takımlara kupa ile madalya verildi.
Bayburt'ta Ulusal Spor Projeleri kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Turnuvada Bayburt Valiliği birinci, Fen Lisesi ikinci oldu.
Kamu kurumlarında görev yapan çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsabakalar boyunca kıyasıya rekabet yaşanırken sporun birleştirici gücüyle dostluk ön plana çıktı.
Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilerek sporcular tebrik edildi.
Kaynak: İHA
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