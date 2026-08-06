Bayburtlu Sporcular Boks Şampiyonası\'na Hazır

Bayburt'un Arpalı beldesinden 4 sporcu, Sivas'ta düzenlenecek Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bayburt'u temsil edecek.

7-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada Tayfur Çetin, Semih Turan Eryılmaz, Ecrin Kocatürk ve Melek Karahan ringe çıkacak. Sporcular, Hamza Karakulaklı'nın antrenörlüğünde şampiyonaya katılacak.

Arpalı'da çalışmalarını sürdüren sporcular, şampiyonada derece elde ederek hem Bayburt'u hem de beldelerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Alt minikler kategorisinde mücadele edecek sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için ter dökecek.