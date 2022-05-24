Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı

24.05.2022 16:07

- Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak TFF 2. Lig play-off maçı öncesinde iki takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı.

- Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı

BAYBURT - Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak TFF 2. Lig play-off maçı öncesinde iki takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı.

TFF 2. Lig play-off müsabakasında Bayburt Gençosman Stadyumu'nda Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Maça gelen iki takım taraftarları da aranarak içeri alındı. Maç başlamadan sahaya ısınmak için çıkan iki takım oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı. Futbolcular arasında yaşanan itiş kakış güvenlik güçlerinin ve sahada bulunan görevlilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Maç gerilimin dinmesinin ardından hakemin düdüğüyle oynanmaya başladı. İlk maçı Bodrumspor kendi sahasında 3-1 kazanmıştı.

Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı
Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı
Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı
Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı

YORUMLAR
500
Bayburtspor Başkanı Çalışkan'dan Bodrumspor açıklaması Bayburtspor Başkanı Çalışkan'dan Bodrumspor açıklaması Maç bitti, kavga başladı Maç bitti, kavga başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:56:57. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement