Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında lider Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg'u 2-0 yendi.
BayArena'da Wolfsburg'u ağırlayan Bayer Leverkusen, 37. dakikada Nathan Tella ve 86. dakikada Florian Wirtz'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Konuk takımda Moritz Jenz, 28. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sezon yoluna namağlup devam eden Bayer Leverkusen, üst üste 6. galibiyetini alarak puanını 67 yaptı ve en yakın rakibi Bayern Münih ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu.
Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Wolfsburg ise 25 puanla 13. sırada kaldı.
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından hakemlere ve kararlarına tepki göstererek, oyunun durmasına ve sarı kartlara olan tepkisini dile getirdi. Dzeko, Türk futbolunun imajını olumsuz etkilediğini belirtti.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
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