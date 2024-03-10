Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında lider Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg'u 2-0 yendi. Nathan Tella ve Florian Wirtz'in attığı gollerle galibiyete ulaşan Bayer Leverkusen, puan farkını korudu. Wolfsburg ise galibiyet hasretini 10 maça çıkardı.

10.03.2024 23:29  Güncelleme: 23:29
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında lider Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg'u 2-0 yendi.

BayArena'da Wolfsburg'u ağırlayan Bayer Leverkusen, 37. dakikada Nathan Tella ve 86. dakikada Florian Wirtz'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Konuk takımda Moritz Jenz, 28. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sezon yoluna namağlup devam eden Bayer Leverkusen, üst üste 6. galibiyetini alarak puanını 67 yaptı ve en yakın rakibi Bayern Münih ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu.

Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Wolfsburg ise 25 puanla 13. sırada kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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