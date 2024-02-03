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Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika
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Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yenerek galibiyetini sürdürdü

Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach\'ı 3-1 yenerek galibiyetini sürdürdü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yenerek galibiyetini sürdürdü. Bayern Münih'in gollerini Aleksandar Pavlovic, Harry Kane ve Matthijs de Ligt attı. Konuk takımın tek golü ise Nico Elvedi'den geldi. Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey ise Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıktı. Lider Bayer Leverkusen ise Darmstadt 98 deplasmanında 2-0 kazandı ve zirvedeki yerini korudu.

03.02.2024 20:01
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Aleksandar Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Matthijs de Ligt attı. Konuk takımın tek golü, 35. dakikada Nico Elvedi'den geldi.

Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, 62. dakikada oyuna girerek Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıktı.

Lider Bayer Leverkusen ise Darmstadt 98 deplasmanında Nathan Tella'nın 33 ve 52. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen, 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih ise liderin iki puan gerisinde takibini sürdürdü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika
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