Bayern Münih, Darmstadt 98'i 5-2 mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Darmstadt 98'i 5-2 mağlup etti.
Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 36 ve 64. dakikalarda Jamal Musiala, 45. dakikada Harry Kane, 74. dakikada Serge Gnabry ve 90+3. dakikada Mathys Tel attı.
Ligde 31 gole ulaşan İngiliz yıldız Harry Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.
Ev sahibi ekibin gollerini ise 28. dakikada Tim Skarke ile 90+5. dakikada Oscar Vilhelmsson kaydetti.
Bayern Münih'te eski Fenerbahçeli stoper Kim Min-jae ile eski Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, yedek kulübesinde görev bekledi.
Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 60'a çıkardı ve bir maç eksiği bulunan namağlup lider Bayer Leverkusen ile arasındaki farkı 7'ye indirdi. Son sıradaki Darmstadt 98 ise 13 puanda kaldı.
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyet elde etti. ÇBK Mersin, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti.
Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Yazıcı, öğrencilere sporun önemini anlatarak, Trabzonspor'un gelecek hedeflerinden bahsetti. Ayrıca, Yazıcı'ya öğrenciler tarafından plaket takdim edildi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ÇBK Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyetini sürdürdü. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen ÇBK Mersin, oyunda kontrolü elinde tuttu ve rahat bir galibiyet elde etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Trabzon'a geldi. Takım, Trabzon Havalimanı'na özel uçakla iniş yaptıktan sonra kampa gireceği otele hareket etti. Otel önünde taraftarlar tarafından karşılanan teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, sevgi gösterileriyle karşılandı. Bazı futbolcular ise taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.
Ahlatcı Çorum FK'nin yardımcı antrenörü Ziya Akçeken, zorlu mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Akçeken, maçta istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak buldukları gollerden sonra kimliklerini ortaya koyduklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise iki takımın da sahada muhteşem performans sergilediğini ancak futbol şansının Çorum FK'den yana olduğunu ifade etti.
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