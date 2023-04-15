Bayern Münih'teki yumruklu kavga hakkında yeni gelişme! Başkandan ilk açıklama geldi

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Senegalli oyuncu Sadio Mane Hoffenheim maçında kadro dışı kaldı. Oyuncuya ayrıca bu olay sebebiyle 500 bin euro para cezası verildi. Yıldız oyuncu, Hoffenheim maçı sonrası yeniden kadroya girecek.

Başkan yaptığı açıklamada, "Mane ve Leroy konuşup, olayı tatlıya bağladılar. Sadio takımdan da özür diledi. Şimdi önümüze bakıp lige odaklandık." dedi.

NE OLMUŞTU?

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, maçın ardından Sadio Mane ile Leroy Sane arasında bir tartışma yaşandığı ifade edildi. Haberde, iki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı öne sürüldü.