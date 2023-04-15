Bayern Münih'teki yumruklu kavga hakkında yeni gelişme! Başkandan ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Bayern Münih'teki yumruklu kavga hakkında yeni gelişme! Başkandan ilk açıklama geldi

15.04.2023 17:49

Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde kavga eden Sadio Mane ve Leroy Sane hakkında açıklama gerçekleştirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Herbert Hainer, "Mane ve Leroy konuşup, olayı tatlıya bağladılar. Sadio takımdan da özür diledi." şeklinde konuştu.

Alman devi Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Leroy Sane ile Sadio Mane arasında çıkan kavga hakkında açıklamalarda bulundu.

"MANE TAKIMDAN ÖZÜR DİLEDİ"

Başkan yaptığı açıklamada, "Mane ve Leroy konuşup, olayı tatlıya bağladılar. Sadio takımdan da özür diledi. Şimdi önümüze bakıp lige odaklandık." dedi.

Birbirlerine girmişlerdi! Başkandan olaylı kavga hakkında açıklama

KADROYA DAHİL OLACAK

Senegalli oyuncu Sadio Mane Hoffenheim maçında kadro dışı kaldı. Oyuncuya ayrıca bu olay sebebiyle 500 bin euro para cezası verildi. Yıldız oyuncu, Hoffenheim maçı sonrası yeniden kadroya girecek.

Birbirlerine girmişlerdi! Başkandan olaylı kavga hakkında açıklama

NE OLMUŞTU?

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, maçın ardından Sadio Mane ile Leroy Sane arasında bir tartışma yaşandığı ifade edildi. Haberde, iki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı öne sürüldü.

Birbirlerine girmişlerdi! Başkandan olaylı kavga hakkında açıklama
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Son Dakika Spor Bayern Münih'teki yumruklu kavga hakkında yeni gelişme! Başkandan ilk açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih'teki yumruklu kavga hakkında yeni gelişme! Başkandan ilk açıklama geldi - Son Dakika
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