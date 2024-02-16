Bayern Münih\'in sağ bek oyuncusu Sacha Boey sakatlandı

Canlı yayında mide bulandıran itiraf: Kocamın abisiyle birlikte oldum

Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.