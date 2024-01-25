Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor\'un eski hocası, Sane\'ye yumruk attı

Bundesliga'da 13. haftanın erteleme maçında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Union Berlin'in hocası Nenad Bjelica'nın Bayern Münih'in yıldızı Sane'ye yaptığı hareket olay oldu.

SANE'YE YUMRUK ATTI, KIRMIZI GÖRDÜ

75. dakikada saha dışına çıkan topu almak için gelen Sane'ye Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yumruk attı. Bjelica'nın bu hareketi sonrası saha karışırken Hırvat hoca, kırmızı kart gördü.

"BİR HATA YAPTIM"

Pozisyona ilişkin konuşan Bjelica, "Topu Leroy Sane'ye vermeye çalıştım ve o sırada beni itti. Sonrasında bir hata yaptım." ifadelerini kullandı.