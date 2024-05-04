Bayern Münih, Stuttgart'a mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Bayern Münih, Stuttgart'a mağlup oldu

Bayern Münih, Stuttgart\'a mağlup oldu

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 32. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, Leonidas Stergiou, Woo-Yeong Jeong ve Silas'ın golleriyle galibiyeti elde etti. Bayern Münih'in tek golünü ise Harry Kane kaydetti. Bu sonucun ardından Stuttgart puanını 67'ye çıkardı ve Bayern Münih 69 puanda kaldı. Diğer maçlarda Borussia Dortmund, Augsburg'u 5-1 mağlup ederken, Wolfsburg Darmstadt 98'i 3-0 yendi ve Werder Bremen ile Mönchengladbach 2-2 berabere kaldı.

04.05.2024 19:07
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Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 32. haftasında oynanan maçta Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'a 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Leonidas Stergiou, 83. dakikada Woo-Yeong Jeong ve 90+3. dakikada Silas atarken, Bavyera ekibinin tek golünü 37. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Stuttgart puanını 67'ye çıkardı. İkinci sıradaki Bayern Münih, 69 puanda kaldı.

Günün diğer mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Augsburg'u Youssoufa Moukoko (2), Donyell Malen, Marco Reus ve Felix Nmecha'nın golleriyle 5-1 mağlup etti.

Ligde oynanan diğer maçlarda Wolfsburg, sahasında Darmstadt 98'i 3-0 yenerken, Werder Bremen ile Mönchengladbach 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bayern Münih, Stuttgart'a mağlup oldu - Son Dakika

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