 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayern Münih, Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bayern Münih, Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, evinde konuk ettiği Stuttgart'ı 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü. Bayern Münih, üst üste gol atma rekorunu da egale etti.

Bayern Münih, Stuttgart\'ı 3-0 mağlup etti
17.12.2023 - 23:33,
Abone Ol

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı 3-0 yendi.

Ligin 15. hafta mücadelesinde, zirve mücadelesi veren Bayern Münih, Allianz Arena'da Stuttgart'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 2. ve 55. dakikalarda Harry Kane, 63. dakikada Kim Min-Jae'nin ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Bayern Münih, 1970-74 yılları arasındaki 64 Bundesliga maçında üst üste gol atma rekorunu, bu maçtaki performansıyla egale etti.

Ligde bir maçı eksik Bayern Münih, 35 puanla Bayer Leverkusen'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu. 31 puanlı Stuttgart ise dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bayern Münih, Bundesliga, Stuttgart, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih, Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika


23:04
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti
22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin 'tarikat' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21
Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'a önümüzdeki hafta sonu kar geliyor Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'a önümüzdeki hafta sonu kar geliyor
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti

Son Dakika
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 23:55:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bayern Münih, Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement