Bayern Münih'ten Atalanta'ya iki maçta 10 gol
Bayern Münih'ten Atalanta'ya iki maçta 10 gol

Bayern Münih\'ten Atalanta\'ya iki maçta 10 gol
19.03.2026 01:24
Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Bayern Münih, ilk maç deplasmanda 6-1 yendiği Atalanta'yı kendi sahasında 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Bayern Münih, 6-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Atalanta'yı kendi sahasında ağırladı. Allianz Arena'da oynanan mücaadeleyi Bayern Münih, 4-1'lik skorla kazandı.

BAYERN MUNIH FARKINI ORTAYA KOYDU

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 25 ve 54. dakikada Harry Kane, 56. dakikada Lennart Karl ve 70. dakikada Luis Diaz kaydetti. Atalanta'nın tek golü 85. dakikada Lazar Samardzic ile geldi. 32 yaşındaki Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk İngiliz oyuncu olarak kayıtlara geçti.

İKİ MAÇTA TAM 10 GOL

Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda 10-2'lik üstünlük sağlayan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı. Alman devi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih'ten Atalanta'ya iki maçta 10 gol - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayern Münih'ten Atalanta'ya iki maçta 10 gol - Son Dakika
