Bayhan, Kocaelispor Taraftarına Mini Konser Verdi

Spor

Tredyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'un taraftarlarının haftalardır maçlarda söylediği 'Tiryakinim' isimli şarkıyı seslendiren Bayhan, Manisa FK maçı öncesinde tribünlerle buluştu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un iç saha maçlarında haftalardır taraftarın seslendirdiği 'Tiryakinim' isimli şarkıyı yeniden söyleyen şarkıcı Bayhan, Manisa FK maçı öncesinde stadyumda mini konser verdi. Eski şarkılara kattığı kendi yorumuyla kitlelerin sevgisini kazanan Bayhan üç şarkılık mini konserinde tribünleri tek tek dolaştı, taraftarla bütünleşti.

Bayhan: "Bundan sonra Kocaelispor'u takip edeceğim"

Mini konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayhan, "Herkes çok güzel ve çok içten. Hepimiz aynıyız, birbirimizden farkımız yok. Ben onların ailelerinden biriyim. Dolayısıyla bu çok değerli bir duygu. Sevmektir esas olan. Kocaeli taraftarı çok samimi, tamamen aile bütünlüğünde. Takımını ve yolculuğunu benimsemiş, bu çok değerli. Hodri Meydan sözünün hakkını veriyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Kocaelispor için şarkı ya da marş besteleyebilirim ama şu anda farklı bir atmosferdeyiz. Bestelemek başka bir adrenalin gerektiriyor. Ama sözüm olsun. Kocaelispor'un inandığı yolda devam etmesini diliyorum. İnanılırsa, çalışılırsa ve kararlı olunursa başarılır. Samimiyetle söylüyorum, benim çok futbol bilgim ve takip ettiğim takım yok. Kocaelispor'u bu bağ sebebiyle takip etmeyi düşünüyorum" dedi.

Bayhan'dan Kocaelispor'a şarkı besteleme sözü

Taraftarın sevgilisi haline gelen Bayhan'ı ağırlayan Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise teşekkür konuşmasında, "Kendisine teşekkür ederim. Taraftarımız çok mutlu oldu. Bayhan, Türkiye'de çok önemli bir yıldız. Şarkıları bizi motive etti. İnşallah bu maçı Bayhan'ın şarkılarıyla kazanacağız ve kazanma alışkanlığı oluşturup yolumuza devam edeceğiz. Şampiyon olduğumuzda ise Bayhan'ı tekrar davet edeceğiz" diye konuştu. Bayhan'ın şarkı veya marş sözüyle ilgili olarak da Başkan Durul, "Bayhan Bey şarkı besteleme gibi fikriniz varsa lütfen bir an önce çalışmalara başlayalım. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ