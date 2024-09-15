Bayhan, Kocaelispor Taraftarına Mini Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bayhan, Kocaelispor Taraftarına Mini Konser Verdi

Bayhan, Kocaelispor Taraftarına Mini Konser Verdi

Kocaelispor taraftarının sevdiği 'Tiryakinim' şarkısını seslendiren Bayhan, stadyumda coşku yarattı.

15.09.2024 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tredyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'un taraftarlarının haftalardır maçlarda söylediği 'Tiryakinim' isimli şarkıyı seslendiren Bayhan, Manisa FK maçı öncesinde tribünlerle buluştu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un iç saha maçlarında haftalardır taraftarın seslendirdiği 'Tiryakinim' isimli şarkıyı yeniden söyleyen şarkıcı Bayhan, Manisa FK maçı öncesinde stadyumda mini konser verdi. Eski şarkılara kattığı kendi yorumuyla kitlelerin sevgisini kazanan Bayhan üç şarkılık mini konserinde tribünleri tek tek dolaştı, taraftarla bütünleşti.

Bayhan: "Bundan sonra Kocaelispor'u takip edeceğim"

Mini konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayhan, "Herkes çok güzel ve çok içten. Hepimiz aynıyız, birbirimizden farkımız yok. Ben onların ailelerinden biriyim. Dolayısıyla bu çok değerli bir duygu. Sevmektir esas olan. Kocaeli taraftarı çok samimi, tamamen aile bütünlüğünde. Takımını ve yolculuğunu benimsemiş, bu çok değerli. Hodri Meydan sözünün hakkını veriyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Kocaelispor için şarkı ya da marş besteleyebilirim ama şu anda farklı bir atmosferdeyiz. Bestelemek başka bir adrenalin gerektiriyor. Ama sözüm olsun. Kocaelispor'un inandığı yolda devam etmesini diliyorum. İnanılırsa, çalışılırsa ve kararlı olunursa başarılır. Samimiyetle söylüyorum, benim çok futbol bilgim ve takip ettiğim takım yok. Kocaelispor'u bu bağ sebebiyle takip etmeyi düşünüyorum" dedi.

Bayhan'dan Kocaelispor'a şarkı besteleme sözü

Taraftarın sevgilisi haline gelen Bayhan'ı ağırlayan Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise teşekkür konuşmasında, "Kendisine teşekkür ederim. Taraftarımız çok mutlu oldu. Bayhan, Türkiye'de çok önemli bir yıldız. Şarkıları bizi motive etti. İnşallah bu maçı Bayhan'ın şarkılarıyla kazanacağız ve kazanma alışkanlığı oluşturup yolumuza devam edeceğiz. Şampiyon olduğumuzda ise Bayhan'ı tekrar davet edeceğiz" diye konuştu. Bayhan'ın şarkı veya marş sözüyle ilgili olarak da Başkan Durul, "Bayhan Bey şarkı besteleme gibi fikriniz varsa lütfen bir an önce çalışmalara başlayalım. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, kocaeli, Magazin, Manisa, Futbol, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayhan, Kocaelispor Taraftarına Mini Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:45:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bayhan, Kocaelispor Taraftarına Mini Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement