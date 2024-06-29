Bayırköy\'de Yaz Kursları Başlıyor

Spor

Bilecik'in Bayırköy Belde Başkanı Aykut Dilsiz, çocuklara müjdeli haberi verdi.

Okullar kapanır kapanmaz yaz tatiline giriş yapan çocuklara bir müjdeli haberi daha Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz verdi. Bayırköy'de başlayan 'Yaz Kursları' hakkında açıklama yapan Başkan Dilsiz, "7-14 yaş arasında tüm çocuklarımızın katılacağı yaz kurslarımızın kayıtları 1 Temmuz itibari ile başlıyor. Bu yaz da tüm çocuklarımızı eğlenirken öğrenmeye davet ediyorum. Yüzme, Futbol ve voleybol kurslarımızla spora teşvik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK