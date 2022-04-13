Bayırköyspor ligin son haftasında gollü geçen maçı kazanması bildi - Son Dakika
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Bayırköyspor ligin son haftasında gollü geçen maçı kazanması bildi

13.04.2022 13:52
Bayırköyspor ligin son haftasında gollü geçen maçı kazanması bildi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta ligin son haftası olan 18'inci haftada Bayırköyspor, kendi sahasında kazandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta ligin son haftası olan 18'inci haftada Bayırköyspor, kendi sahasında kazandı. Bayırköyspor bu sonuçla BAL'da ligi 3'üncü sırada bitirdi.

Şehit Ömer Halisdemir Bayırköy Belde Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan BAL 3. Grup 18'inci hafta müsabakasında Bayırköyspor, Kütahya Yeşilayspor'u 88'inci dakikada attığı golle 4-3 yendi. Maça iyi başlayan Bayırköyspor müsabakanın 9'uncu dakikasında Atahan Mehmet Kömürlü'nün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 32'inci dakikasında Cüneyt Balçık skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Bu golden 2 dakika sonra Semih Durmuş durumu 3-0'a getiren golü buldu. Maçın 36'ncı dakikasında gelişen Kütahya Yeşilayspor atağında Ömer Ankaralıgil topu filelere göndererek durumu 3-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya daha atak bir oyunla başlayan Kütahya Yeşilayspor, 63'üncü dakikada Muhammed Ali Aydemir, 67'inci dakikada Doğukan Manavoğlu ile bulduğu gollerde durumu bir anda 3-3'e getirdi. Arka arkaya yediği 2 golden sonra galibiyet için baskıları arttıran Bayırköyspor maçın 88'inci dakikasında Erdem Durmuş'un golüyle durumu 4-3'e getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maçı Bayırköyspor 4-3 kazandı. Bu galibiyet sonrası ligin son haftasında puanını 33'e çıkaran Bayırköyspor ligi 3'üncü sırada tamamladı.

Vitraspor Bilecik 1. Amatör Lig'e düştü

Ligdeki diğer bir Bilecik temsilcisi Vitraspor ise, 31 puanla ligi 5'inci sırada tamamlarken, sıralamada Bayırköyspor'un altında kaldığı içi Bilecik 1. Amatör Lig'e düştü. Bayırköyspor, Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubunun şampiyonu ile bir maç daha yapacak. Bu maçı kazanan takım BAL'da kalacak veya yükselecek. Diğer takım 2022-2023 futbol sezonundan Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele edecek. - BİLECİK

Bayırköyspor ligin son haftasında gollü geçen maçı kazanması bildi

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Amatör Lig, Kütahya, Bilecik, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayırköyspor ligin son haftasında gollü geçen maçı kazanması bildi - Son Dakika


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