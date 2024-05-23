Bayraklı Belediyesi Karate Sporcusu Beyzanur Akgülü Dünya Şampiyonasına Katılacak - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Karate Sporcusu Beyzanur Akgülü Dünya Şampiyonasına Katılacak

Bayraklı Belediyesi Karate Sporcusu Beyzanur Akgülü Dünya Şampiyonasına Katılacak

Bayraklı Belediyesi'nde karate sporcusu Beyzanur Akgülü, Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak Katar'da yapılacak dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Başkan İrfan Önal, sporun ve sporcuların destekçisi olacaklarını belirtti.

23.05.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Spor alanındaki başarılarına her turnuvada bir yenisini daha ekleyen Bayraklı Belediyesinde karate sporcusu Beyzanur Akgülü, Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak Katar'da yapılacak dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Performansıyla göz dolduran başarılı sporcu, Bayraklı'nın gururu oldu. Başkan İrfan Önal, "Sporun ve sporcularımızın her zaman destekçisi olacağız. Bayraklı sporda adından söz ettirecek" dedi.

Türkiye ikincisi oldu

Bayraklı Belediyesi sporcusu Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Beyzanur Akgülü, Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Elde ettiği dereceyle ilçenin göğsünü kabartan başarılı sporcu, Katar'daki dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Kırşehir'de 52 üniversiteden 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada 55 kg kategorisinde kadın takım kumite müsabakalarında yarışan Akgülü, rakiplerini tek tek geçip, dikkatleri üzerine çekti. Akgülü Türkiye ikinciliği derecesiyle ekim ayında Katar'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Bayraklı ve ülkemizi temsil edecek.

Önal'dan spora tam destek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Gençlerimizin ülke genelinde elde ettiği dereceler gurur kaynağımız oluyor. Sporcularımızın bu başarı ve azmi bizleri spor alanında yapacağımız projeler için daha da umutlandırıyor. Bu başarı çıtasının tüm spor dallarında yükselerek artmasını diliyorum. Sporun ve sporcunun yanında olacağız. Gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bayraklı Belediyesi Karate Sporcusu Beyzanur Akgülü Dünya Şampiyonasına Katılacak - Son Dakika

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