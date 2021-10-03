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Bayraklı Belediyesi, sporda marka olma yolunda - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, sporda marka olma yolunda

03.10.2021 09:55
Bayraklı Belediyesi, sporda marka olma yolunda, System.String[]

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocuları Dünya Başkanlık Kupası'nda 3'üncü oldu.

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocuları Dünya Başkanlık Kupası'nda 3'üncü oldu. İzmir Gençler Şampiyonası'nda da şampiyon Bayraklı Belediyesinden çıktı.

Son haftalarda elde ettikleri başarılarla dünya çapında spor kamuoyunun dikkatini çekmeyi başaran Bayraklı Belediyesi sporcuları, ilçenin ve ülkenin gururu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocuları Dünya Başkanlık Kupası'nda 3'üncü oldu. İzmir Gençler Şampiyonası'nda da şampiyon Bayraklı Belediyesinden çıktı. Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, "Gençlerimizle ne kadar gurur duysak az. Biz desteklemeye, çocuklarımız da başarılarını büyütmeye devam edecek. Dereceler kazanan tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Dünya 3'üncüleri Bayraklı'dan

Bayraklı Belediyesi spor alanında başarılarına başarı katmaya devam ediyor. İlçede 7'den 70'e herkesi spor yapmaya teşvik eden ve özellikle genç sporcuların yetişmesi için açtığı ücretsiz kurslarla birçok branşta milli sporcular yetiştiren Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sporcularıyla Bayraklı'nın gururu oluyor. Geçtiğimiz günlerde Genç ve Yıldızlar Dünya Şampiyona'sında dünya şampiyonu çıkaran Bayraklı Belediyesi, bu kez de İstanbul'da 6'ncısı düzenlenen Dünya Başkanlık Kupası Gençler kategorisinde dereceler elde etti. Bayraklılı milli tekvandocular Ömer Tekin, Esad Kayan ve Kadir Şener dünya 3'üncüsü olmayı başardı.

İzmir şampiyonasında 8 madalya

Öte yandan İzmir Gençler Tekvando Şampiyonası'na da 11 sporcu ile katılan Bayraklı Belediyesi, müsabakalardan 8 dereceyle döndü. Bayraklı'nın çocukları ilçeye 2 altın, 1 gümüş 5 de bronz madalya getirdi. 49 kg bayanlarda Buket Sağlık ve 78 kg erkeklerde Faikcan Memiş 1'inci oldu. 73 kg erkeklerde Mehmet Kovanlık 2'nciliği kazanırken; 59 kg erkeklerde Muhammed Fahri Ataş, 52 kg bayanlarda Mavisu Toktor, 49 kg bayanlarda Eylül Yamaç ve Buket Arslan ile 44 kg bayanlarda Didem Çapkın 3'üncülüğü elde etti.

"Bizi gururlandıran tüm sporcularımızı kutluyorum"

Sporun Bayraklı'da farklı bir yerinin olduğunu belirterek gençlere imkan verildikçe başarıların daha da artacağına inandığını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımızın spora yönelerek başarılar elde etmesi bir yandan da kötü alışkanlıklardan uzak kalması bizi çok mutlu ediyor. Bayraklı'da pırıl pırıl çocuklarımız, gençlerimiz var ve birçok gencimize ilham veren başarılar elde ederek gerek ilçemizin, gerekse ülkemizin adını dünyaya duyuruyor. Tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. İlk günden itibaren dediğimiz gibi Bayraklı'yı 'Dünya çocuk ve gençlik kenti' yapacağız ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Biz desteklemeye, çocuklarımız daha büyük başarılar elde etmeye devam edecek" diye konuştu. - İZMİR

Başkanlık Kupası, Şampiyon, Milli, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayraklı Belediyesi, sporda marka olma yolunda - Son Dakika Spor


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