Bayraklı Belediyesi U-12 Cup Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi U-12 Cup Futbol Turnuvası Başladı

Bayraklı Belediyesi U-12 Cup Futbol Turnuvası Başladı

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen U-12 Cup Futbol Turnuvası, 700 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. 40 takımın mücadele ettiği turnuva, üç hafta boyunca devam edecek.

18.07.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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Bayraklı Belediyesinin geleneksel hale getirdiği U-12 Cup Futbol Turnuvası kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yapıyor. 700 sporcunun katıldığı turnuvada 40 takım şampiyonluk için yarışıyor.

Doğançay Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen ve İzmir'in en büyük spor organizasyonlarından biri olan U-12 Cup, üç hafta boyunca genç futbolcuların şampiyonluk için ter döktüğü heyecan dolu maçlara sahne olacak. Bayraklı'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımın olduğu turnuvada, genç yetenekler hem futbol becerilerini sergileyecek hem de tribünleri coşturan müsabakalarla futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. İl Hakem Kurulu tarafından tayin edilen hakemler tarafından yönetilen karşılaşmalar 2 Ağustos 2024 tarihinde final maçıyla sona erecek. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Her zaman destek olacağız

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ev sahipliği yaptığımız organizasyon sadece bir futbol turnuvası değil, aynı zamanda geleceğin yıldızlarının yetiştiği bir platform olma özelliği taşıyor. Minik futbolcular, turnuvada edindikleri tecrübeyle daha da güçlenerek Türk futboluna katkı sağlayacak. Turnuvaya katılan 40 takım ve 700 sporcumuza başarılar diliyor, tüm futbolseverleri bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bayraklı Belediyesi U-12 Cup Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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