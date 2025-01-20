Bayraklı'da U-10 Cup Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bayraklı'da U-10 Cup Futbol Turnuvası başladı

Bayraklı\'da U-10 Cup Futbol Turnuvası başladı

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüpleri arasında düzenlenen U-10 Cup Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.

20.01.2025 13:43  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüpleri arasında düzenlenen U-10 Cup Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. 240 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 12 takım, şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, turnuvaya katılan tüm takımlara ve genç yeteneklere başarılar dileyerek, futbolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Bayraklı'nın en önemli spor merkezlerinden biri olan Şehit Ümit Boz Spor Tesisi, kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından modern ve güvenli yapısıyla turnuvanın tüm maçlarında spor severleri ve sporcuları ağırlayor. Turnuva, izleyicilere keyifli bir spor deneyimi sunarken genç futbolcuların becerilerini sergilediği unutulmaz anlara sahne oluyor. U-10 Cup'ta, genç futbolcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Turnuva, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken genç yetenekler, futbol becerilerini sergileyerek futbolseverlere keyifli anlar sunuyor. Bir hafta sürecek turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bu organizasyon sadece bir futbol turnuvası değil, aynı zamanda geleceğin yıldızlarının yeteneklerini gösterme imkanı bulduğu önemli bir organizasyon. Minik futbolcularımız, burada edindikleri tecrübelerle güçlenerek Türk futboluna katkı sağlayacak. 12 takım ve 240 sporcumuza başarılar diliyor, tüm futbolseverleri bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Bayraklı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayraklı'da U-10 Cup Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:30:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bayraklı'da U-10 Cup Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.