Bayramcı Köyü Voleybol turnuvası başlıyor - Son Dakika
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Bayramcı Köyü Voleybol turnuvası başlıyor

16.07.2022 12:05
Bayramcı Köyü Voleybol turnuvası başlıyor

Düzce Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvasında 8 takım mücadele edecek.

Düzce Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvasında 8 takım mücadele edecek. Turnuva 18 Temmuz'da başlayacak.

Düzce Adige Kültür Derneği Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvası başlıyor. 18 Temmuz Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak olan turnuva Köy Çocuklarını Eğitim Derneği Başkanı TBMM Üstün Hizmet Madalyası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ödüllü olan M. Kazım Taymaz'ın anısına organize edilecek.

Katılacak takımlar için kura çekimi yapıldı.

Turnuva için heyecanlı olduklarını ifade eden takım temsilcisi Serap Ceylan; "Bu turnuva, yaz aylarının güzel etkinliği olmakla birlikte hem kültürel hem de sportif bir anlamda kaynaştığımız bir turnuvadır. Güzel ve centilmen bir şekilde geçeceğini umuyorum" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan beri aktif olarak Bayramcı Voleybol Turnuvası'na gittiğini söyleyen takım temsilcisi Doğan Şahin, "Yaz akşamları için güzel bir turnuva oluyor. Büyüklerimiz ve gençlerimiz kaynaşıyor. Her zaman ki gibi güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum" dedi.

"Hem amatör bir ruh hem de profesyonel bir anlayış"

Gençliğinde kendisinin de oynadığı bir turnuva olduğuna değinen Düzce Adige Kültür Derneği Murat Seyok, ise "Yaklaşık 20 sene önceydi. Bizler de takım olarak turnuvaya katıldık. Köylerden genç arkadaşlarımız hem amatör bir ruh ile hem de profesyonel bir anlayışla takımlar çıkartıyor. Ayın 18'inde başlamayı planlıyoruz. Bu turnuvaya da değerli büyüğümüz Kazım Taymaz'ın adını vererek ruhunu yad ediyoruz. Turnuvanın sonunda Ürdün'den bir misafir ekibimiz gelecek ve onlarla bir dostluk maçı yapacağız. Tüm voleybolseverleri Bayramcı Köyü'ne bekliyoruz" dedi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

voleybol, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayramcı Köyü Voleybol turnuvası başlıyor - Son Dakika

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